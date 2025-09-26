Antena 3 LogoAntena3
La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

Pasó dos años en la misma prisión que Rafi Escobedo, el autor del crimen de los Urquijo, y Javier Anastasio, su cómplice. Hoy, nos cuenta todo lo que le confesaron sobre el caso.

Compañero de celda de los marqueses de Urquijo

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El crimen de los marqueses de Urquijo aún continúa sembrando dudas. Cuarenta y cinco años después, algunos aseguran que los autores del crimen siguen en libertad.

Rafi Escobedo falleció en prisión y fue condenado como el autor del asesinato, junto a Javier Anastasio, que habría actuado como su ayudante. Sin embargo, a día de hoy Anastasio, que se fugó hasta que prescribió el caso, sostiene que ambos son inocentes y señala directamente al hijo de los marqueses.

Crimen marqueses de Urquijo

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Francisco, un hombre que compartió celda con Rafi y conoció a Anastasio y que mantuvo una relación muy estrecha con ellos. Según nos cuenta, ambos le confesaron que fueron ellos quienes mataron a los marqueses.

El móvil del crimen habría sido económico. "Decían que eran muy tacaños, que no les ayudaban", asegura Francisco, "necesitaban dinero para su negocio y él no se lo daba".

Francisco advierte que ellos solo pretendían matar al marqués. "Parece ser que la mujer se despertó y también la mataron", señala, "estaban arrepentidos, decían que fue un fallo".

El testimonio de Francisco corroboraría la versión oficial de los hechos, algo que, a día de hoy, Anastasio sigue negando. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

