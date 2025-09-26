La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

El crimen de los marqueses de Urquijo aún continúa sembrando dudas. Cuarenta y cinco años después, algunos aseguran que los autores del crimen siguen en libertad.

Rafi Escobedo falleció en prisión y fue condenado como el autor del asesinato, junto a Javier Anastasio, que habría actuado como su ayudante. Sin embargo, a día de hoy Anastasio, que se fugó hasta que prescribió el caso, sostiene que ambos son inocentes y señala directamente al hijo de los marqueses.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Francisco, un hombre que compartió celda con Rafi y conoció a Anastasio y que mantuvo una relación muy estrecha con ellos. Según nos cuenta, ambos le confesaron que fueron ellos quienes mataron a los marqueses.

El móvil del crimen habría sido económico. "Decían que eran muy tacaños, que no les ayudaban", asegura Francisco, "necesitaban dinero para su negocio y él no se lo daba".

Francisco advierte que ellos solo pretendían matar al marqués. "Parece ser que la mujer se despertó y también la mataron", señala, "estaban arrepentidos, decían que fue un fallo".

El testimonio de Francisco corroboraría la versión oficial de los hechos, algo que, a día de hoy, Anastasio sigue negando. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!