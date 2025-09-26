La confesión de Txabi Franquesa a Roberto Leal: “Eres mi referente comparativo… para mal”

Gracias a la longevidad de Manu y Rosa en Pasapalabra, cada llegada de un nuevo cuarteto de invitados se convierte en un momento de reencuentros. Txabi Franquesa, Candela Serrat, Dafne Fernández e Iván Sánchez han comenzado una nueva visita al plató y han comentado cómo vivieron su primera vez con estos concursantes, que siguen luchando por el bote con un gran nivel como se vio en el pasado Rosco.

Además, Txabi ha hecho una confesión a Roberto Leal: “Aparte de sufrir tiomajismo, que es la enfermedad que has creado tú, eres mi referente comparativo”. El cómico lo ha explicado contando lo que le dicen en su barrio cada vez que participa en Pasapalabra: “Te quedan muy bien las canas, no tanto como a Roberto Leal. Eres muy simpático, no tanto como Roberto Leal”.

Por eso, el invitado ha llegado a una conclusión sobre el presentador: “Eres mi referente comparativo… para mal”. No obstante, ha asegurado que le tiene igualmente “mucha estima”. ¡Revive este momento en el vídeo!