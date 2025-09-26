Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de septiembre

La confesión de Txabi Franquesa a Roberto Leal: “Eres mi referente comparativo… para mal”

Nada más empezar su nueva visita a Pasapalabra, el cómico ha tenido un arranque de sinceridad sobre lo que le pasa en su barrio.

Txabi Franquesa, en Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Gracias a la longevidad de Manu y Rosa en Pasapalabra, cada llegada de un nuevo cuarteto de invitados se convierte en un momento de reencuentros. Txabi Franquesa, Candela Serrat, Dafne Fernández e Iván Sánchez han comenzado una nueva visita al plató y han comentado cómo vivieron su primera vez con estos concursantes, que siguen luchando por el bote con un gran nivel como se vio en el pasado Rosco.

Un filósofo aleja a Rosa del bote de 2.170.000 euros en El Rosco

Además, Txabi ha hecho una confesión a Roberto Leal: “Aparte de sufrir tiomajismo, que es la enfermedad que has creado tú, eres mi referente comparativo”. El cómico lo ha explicado contando lo que le dicen en su barrio cada vez que participa en Pasapalabra: “Te quedan muy bien las canas, no tanto como a Roberto Leal. Eres muy simpático, no tanto como Roberto Leal”.

Por eso, el invitado ha llegado a una conclusión sobre el presentador: “Eres mi referente comparativo… para mal”. No obstante, ha asegurado que le tiene igualmente “mucha estima”. ¡Revive este momento en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Txabi Franquesa, en Pasapalabra

La confesión de Txabi Franquesa a Roberto Leal: “Eres mi referente comparativo… para mal”

Luisa Martín

Luisa Martín, sobre la inestabilidad del mundo de la interpretación: "He tenido que pedir a amigos que me paguen el gas"

Ana Torroja

Ana Torroja se pronuncia sobre una posible vuelta de Mecano: "Sería increíble, pero complicado"

Amiga de la mujer de Lucas
Lo vemos

La verdad tras la relación de Andy y Lucas: "Lucas no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo"

Ángel
Nos lo cuenta

Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"

Raphael
Última hora

Raphael cancela su concierto en Zamora por una laringitis: "Su mujer confirma que no es Covid"

El estado de salud del cantante ha hecho saltar las alarmas tras cancelar su concierto. Sin embargo, su mujer Natalia Figueroa confirma que no es nada fuera de lo normal.

Compañero de celda de los marqueses de Urquijo
Exclusiva

La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

Pasó dos años en la misma prisión que Rafi Escobedo, el autor del crimen de los Urquijo, y Javier Anastasio, su cómplice. Hoy, nos cuenta todo lo que le confesaron sobre el caso.

La clave de Arguiñano para añadir la medida perfecta de caldo a un arroz cremoso

La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Testigo de la muerte de Paquirri

Testigo de la trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco: "Todavía recuerdo muchas veces ese grito ensordecedor"

Bertín Osborne

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Publicidad