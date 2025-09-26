Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Última hora

Raphael cancela su concierto en Zamora por una laringitis: "Su mujer confirma que no es Covid"

El estado de salud del cantante ha hecho saltar las alarmas tras cancelar su concierto. Sin embargo, su mujer Natalia Figueroa confirma que no es nada fuera de lo normal.

Raphael

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El estado de salud de Raphael preocupa especialmente desde que en diciembre de 2024 sufrió un linfoma cerebral que le hizo cancelar su agenda. Tras su recuperación, Raphael volvió a los escenarios pero hoy ha anunciado la cancelación de su concierto en Zamora.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con Natalia Figueroa, su esposa, que confirma que Raphael sufre una laringitis. "Se han hecho las pruebas de Covid y confirma que no es", señala.

Natalia Figueroa asegura que Raphael se encuentra bien, pero que la laringitis no le permite cantar. "En cuanto esté en forma volverá a los escenarios", advierte Beatriz Cortázar. ¡Dale al play para ver la información al completo!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Luisa Martín

Luisa Martín, sobre los abusos a los que se enfrentaban las actrices de la época: "A mí una vez me pusieron la mano en el culo"

Ana Torroja

Ana Torroja se pronuncia sobre una posible vuelta de Mecano: "Sería increíble, pero complicado"

Amiga de la mujer de Lucas

La verdad tras la relación de Andy y Lucas: "Lucas no está bien al 100% con el año que lleva y lo que se está diciendo"

Ángel
Nos lo cuenta

Ángel sigue trabajando después de jubilarse para pagar el alquiler: "Si tuviera una pensión digna, no lo haría"

Raphael
Última hora

Raphael cancela su concierto en Zamora por una laringitis: "Su mujer confirma que no es Covid"

Compañero de celda de los marqueses de Urquijo
Exclusiva

La versión del compañero de Rafi, condenado por el crimen de los marqueses de Urquijo: "Solo querían matarle a él"

Pasó dos años en la misma prisión que Rafi Escobedo, el autor del crimen de los Urquijo, y Javier Anastasio, su cómplice. Hoy, nos cuenta todo lo que le confesaron sobre el caso.

La clave de Arguiñano para añadir la medida perfecta de caldo a un arroz cremoso
¡Toma nota!

La clave de Arguiñano para añadir la medida exacta de caldo a un arroz cremoso

Karlos Arguiñano ha desvelado su clave infalible para no pasarse con el caldo cuando se trata de un arroz cremoso.

Testigo de la muerte de Paquirri

Testigo de la trágica muerte de Paquirri en Pozoblanco: "Todavía recuerdo muchas veces ese grito ensordecedor"

Bertín Osborne

Bertín Osborne, orgulloso de su soltería: "He descubierto la maravilla de estar solo"

Curro Romero

Hablamos con la mujer de Curro Romero tras recibir el alta hospitalaria: "Hemos pasado otro susto, pero ahora está fenomenal"

Publicidad