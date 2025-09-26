Raphael cancela su concierto en Zamora por una laringitis: "Su mujer confirma que no es Covid"

El estado de salud de Raphael preocupa especialmente desde que en diciembre de 2024 sufrió un linfoma cerebral que le hizo cancelar su agenda. Tras su recuperación, Raphael volvió a los escenarios pero hoy ha anunciado la cancelación de su concierto en Zamora.

Nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha podido hablar con Natalia Figueroa, su esposa, que confirma que Raphael sufre una laringitis. "Se han hecho las pruebas de Covid y confirma que no es", señala.

Natalia Figueroa asegura que Raphael se encuentra bien, pero que la laringitis no le permite cantar. "En cuanto esté en forma volverá a los escenarios", advierte Beatriz Cortázar. ¡Dale al play para ver la información al completo!