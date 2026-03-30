Denuncia
Izan, un joven con discapacidad, agredido por un grupo de chicos que fingen ser sus amigos: "Habían estado en mi casa"
Un grupo de jóvenes contactó con él para quedar y, tras fingir que eran sus amigos, le agredieron, humillaron y grabaron para después subirlo a las redes sociales.
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Izan ha sufrido uno de los episodios más desagradables de su vida. Este confió en un grupo de chicos que le llamaron para quedar y que decían ser sus amigos, cuando en realidad tan solo buscaban humillarle y hacerse virales en redes sociales.
Tras fingir que eran amigos, los jóvenes comenzaron a agredir a Izan, que tiene un 45% de discapacidad. Entre golpes, insultos y vejaciones, uno de ellos sacaba el móvil y grababa la escena para subirla a redes.
Según nos cuenta Izan, uno de los agresores ha estado en su casa durmiendo y comiendo y no entiende cuánto tiempo lleva fingiendo. "Habíamos ido un montón de veces a la piscina, habían estado en mi casa, yo en la suya...", confiesa Izan.
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Varios de los agresores ya han sido detenidos y la familia de Izan exige justicia para todos. Para el joven, unas disculpas ya no son suficientes tras el trauma que le ha generado esta agresión.
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