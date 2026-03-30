Izan, un joven con discapacidad, agredido por un grupo de chicos que fingen ser sus amigos: "Habían estado en mi casa"

Izan ha sufrido uno de los episodios más desagradables de su vida. Este confió en un grupo de chicos que le llamaron para quedar y que decían ser sus amigos, cuando en realidad tan solo buscaban humillarle y hacerse virales en redes sociales.

Tras fingir que eran amigos, los jóvenes comenzaron a agredir a Izan, que tiene un 45% de discapacidad. Entre golpes, insultos y vejaciones, uno de ellos sacaba el móvil y grababa la escena para subirla a redes.

Según nos cuenta Izan, uno de los agresores ha estado en su casa durmiendo y comiendo y no entiende cuánto tiempo lleva fingiendo. "Habíamos ido un montón de veces a la piscina, habían estado en mi casa, yo en la suya...", confiesa Izan.

Varios de los agresores ya han sido detenidos y la familia de Izan exige justicia para todos. Para el joven, unas disculpas ya no son suficientes tras el trauma que le ha generado esta agresión.