Vecinos de Arganda del Rey, presuntamente estafados por su joyero de confianza: "Le llevé a reparar las joyas y desaparecieron"
Más de una treintena de vecinos denuncian que su joyero se ha quedado con sus relojes y sus joyas. El local ya no existe y el dueño está desaparecido y denunciado por apropiación indebida.
Los vecinos de Arganda del Rey están destrozados después de ser víctimas de una presunta estafa a manos de su joyero de confianza. Son más de treinta afectados y calculan que se ha quedado con más 100.000 euros en joyas y relojes.
Los clientes dejaban las joyas para reparación o limpieza y el presunto estafador nunca las devolvía, pese a las constantes reclamaciones y el paso de los meses. Ahora, las víctimas creen que las ha vendido o fundido a cambio de dinero.
Manuela es una de las presuntas estafadas. Esta ha perdido 3.500 euros en joyas de gran valor sentimental y asegura que lo peor es que ha confiado en él durante unos 20 años.
"Yo me creí todas sus mentiras, iba de buena fe y solo me di cuenta de que pasaba algo cuando vi la joyería cerrada", confiesa Manuela.
El dueño ha desaparecido y la joyería ya no existe, en su lugar ya hay otro negocio. ¿Lograrán las víctimas recuperar sus joyas?
