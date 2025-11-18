La tripa de Loli no deja de crecer y los médicos no le dan un diagnóstico: "En un año he pasado de una talla M a una 5XL"

Loli siempre ha tenido un cuerpo normativo, con una talla M, pero en cuestión de un año viste con ropa de premamá o con tallas 5XL. Lo más preocupante: ningún médico ha podido explicarle qué le ocurre.

La pesadilla comenzó hace un año, cuando sufre lo que parecía un cólico. Su tripa comenzó a hincharse más de lo normal y empezó a tener muchos dolores. "Fue de la noche a la mañana", nos cuenta.

El primer diagnóstico que le dieron en un médico digestivo privado era que podían ser gases, estrés o retención de heces. Un diagnóstico que se repite a lo largo de los meses hasta en cuatro ocasiones.

Tras más de 10 medicaciones distintas, Loli ha llegado a ir a urgencias con fuertes cólicos y nota que su tripa no para de crecer. "He tenido que tirar toda la ropa", confiesa, "todos me dicen que son gases o la menopausia".

Loli y su pareja están desesperados ante la ausencia de un diagnóstico firme y una solución para que su cuerpo deje de cambiar: "Necesito que me den una solución porque no puedo vivir así". ¿Logrará dar con el motivo de los cólicos?