Testigo del accidente

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados y debajo había un cuerpo"

Al salir del garaje, un coche arrolló a un hombre y, sin darse cuenta, lo arrastró durante 5 kilómetros en los bajos del coche. La conductora ha quedao en libertad tras dar negativo en la prueba de alcoholemia.

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados"

Un hombre ha fallecido en Sevilla a causa de un terrible accidente. Un coche en el que viajaban dos personas le arrolló al salir del garaje y, sin darse cuenta, le arrastraron cinco kilómetros en los bajos del vehículo.

Fueron otras personas quienes, a través de señas, advirtieron a la conductora de que tenía algo enganchado bajo el coche. Esta paró y llamó emergencias al descubrir el cuerpo del hombre, que ya había fallecido.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Manuel, un testigo del accidente que trabajaba enfrente de donde la mujer paró el coche y vio el cuerpo. "Escuché gritos desesperados y debajo del coche se veía un cuerpo", recuerda.

La conductora ha quedado en libertad tras dar negativo en la prueba de alcoholemia y la policía aún investiga las cámaras de seguridad que captaron el momento del atropello.

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados"

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados y debajo había un cuerpo"

