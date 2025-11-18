Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"

Patro denuncia que seis meses después de la muerte de su tío, su cuidadora se ha atrincherado en la casa y se niega a abandonarla, alegando que era su pareja.

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"

Publicidad

El tío de Patro falleció hace seis meses, tiempo que su cuidadora ha estado okupando su casa. Según esta, ambos eran pareja, aunque no existe ningún documento que lo acredite.

"Llevaba casi dos años trabajando con él y, desde el día que falleció, se encerró en el piso y cambió la cerradura", nos cuenta Patro, "ella sabe que somos los herederos".

La cuidadora de su tío se ha atrincherado en su casa con su marido y subalquila las habitaciones a otras personas por unos 350 euros al mes. "Ella tiene su marido que vive dentro del piso con ella", advierte Patro.

Patro está desesperada y no sabe qué hacer para recuperar la casa de su tío. Según el testamento, los herederos de la vivienda son su cuñada y sus sobrinos. ¿Lograrán recuperar la vivienda?

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados"

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados y debajo había un cuerpo"

María del Monte

Las lágrimas de María del Monte al recordar la muerte de su madre: "Desmontar su vida es de las cosas más duras que he hecho"

José Manuel Parada
Emotivo

El doble golpe de José Manuel Parada tras la muerte de su suegra y Encarnita Polo: "No me pude despedir"

Helena Bianco
Crimen Encarnita Polo

Helena Bianco, íntima amiga de Encarnita Polo, tras su asesinato: "Ella estaba muy contenta en la residencia"

Conflicto cristiano.
Homofobia en misa LGTBI

"Sois una panda de traidores": tensión en una Eucaristía que acoge a fieles LGTBI

Una Eucaristía organizada por el grupo pastoral Ichthys terminó el pasado sábado 15 de noviembre con un episodio de tensión cuando varios jóvenes irrumpieron en mitad de la celebración para increpar al sacerdote y a los fieles LGTBI presentes.

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 18 de noviembre

Asun protagoniza una jugada maestra en La ruleta de la suerte

La concursante usa el Me lo quedo y resuelve por 1.075 euros en el último momento para pasar a jugar la Gran Final de La ruleta de la suerte.

Jorge Fernández: "¡Yo pensaba que esta era para ti, Rosa!"

Jorge Fernández: "¡Yo pensaba que esta era para ti, Rosa!"

Sergio Dalma

Sergio Dalma, el cantante que triunfa en España e Italia, esta tarde en Y ahora Sonsoles

¿Te casarías otra vez con la misma persona? Jorge Fernández se pronuncia

¿Te casarías otra vez con la misma persona? Jorge Fernández se pronuncia

Publicidad