La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"
Patro denuncia que seis meses después de la muerte de su tío, su cuidadora se ha atrincherado en la casa y se niega a abandonarla, alegando que era su pareja.
El tío de Patro falleció hace seis meses, tiempo que su cuidadora ha estado okupando su casa. Según esta, ambos eran pareja, aunque no existe ningún documento que lo acredite.
"Llevaba casi dos años trabajando con él y, desde el día que falleció, se encerró en el piso y cambió la cerradura", nos cuenta Patro, "ella sabe que somos los herederos".
La cuidadora de su tío se ha atrincherado en su casa con su marido y subalquila las habitaciones a otras personas por unos 350 euros al mes. "Ella tiene su marido que vive dentro del piso con ella", advierte Patro.
Patro está desesperada y no sabe qué hacer para recuperar la casa de su tío. Según el testamento, los herederos de la vivienda son su cuñada y sus sobrinos. ¿Lograrán recuperar la vivienda?
