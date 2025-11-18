Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

La paternidad, la mayor aventura de Gotzon: "Antes iba más a lo loco y ser padre me ha hecho echar el freno"

El creador de contenido vasco presenta su nuevo programa, Cazadores de Imágenes. Hoy, nos cuenta todos los detalles.

Gotzon

Publicidad

Gotzon Mantuliz triunfa en las redes con más 710.000 seguidores en redes sociales. Además, ha conquistado el mundo de la televisión tras su paso por El Desafío o Tu cara me suena y ahora presenta su propio formato, Cazadores de Imágenes.

Aventurero por naturaleza, Gotzon viajará por los lugares más recónditos del mundo con famosos para capturar la imagen más impresionante de animales salvajes en libertad. Sin embargo, confiesa que el mayor de sus aventuras ha sido la paternidad.

Con casi dos años, la pequeña Vera ya está plenamente integrada en los viajes de su padre. "Te hace ser un poco más prudente, yo antes iba más a lo loco y ahora tengo el freno un poco echado", asegura.

Hoy, Gotzon nos cuenta todos los detalles de su último proyecto y nos cuenta algunas anécdotas de su experiencia con los famosos. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Sonsoles Ónega

Sonsoles Ónega presenta la portada de su nueva novela, Llevará tu nombre

Gotzon

La paternidad, la mayor aventura de Gotzon: "Antes iba más a lo loco y ser padre me ha hecho echar el freno"

Algo más que un sueño cumplido: la historia de Rebeca emociona en Pasapalabra

Algo más que un sueño cumplido: la historia de Rebeca emociona en Pasapalabra

Loli
Salud

La tripa de Loli no deja de crecer y los médicos no le dan un diagnóstico: "En un año he pasado de una talla M a una 5XL"

Alicia
Crimen Encarnita Polo

Ataque similar al de Encarnita Polo en la misma residencia: "Un señor se metió en la habitación de mi madre y la agredió"

Timo del joyero
Lo vemos

Vecinos de Arganda del Rey, presuntamente estafados por su joyero de confianza: "Le llevé a reparar las joyas y desaparecieron"

Más de una treintena de vecinos denuncian que su joyero se ha quedado con sus relojes y sus joyas. El local ya no existe y el dueño está desaparecido y denunciado por apropiación indebida.

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "El día que murió, se encerró en el piso y cambió la cerradura"
Denuncia

La cuidadora de su tío se atrinchera en casa tras su muerte: "Ella sabe que los herederos somos nosotros"

Patro denuncia que seis meses después de la muerte de su tío, su cuidadora se ha atrincherado en la casa y se niega a abandonarla, alegando que era su pareja.

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados"

Atropellan a un hombre y lo arrastran varios kilómetros sin darse cuenta: "Escuché gritos desesperados y debajo había un cuerpo"

María del Monte

Las lágrimas de María del Monte al recordar la muerte de su madre: "Desmontar su vida es de las cosas más duras que he hecho"

José Manuel Parada

El doble golpe de José Manuel Parada tras la muerte de su suegra y Encarnita Polo: "No me pude despedir"

Publicidad