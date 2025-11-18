En plató
La paternidad, la mayor aventura de Gotzon: "Antes iba más a lo loco y ser padre me ha hecho echar el freno"
El creador de contenido vasco presenta su nuevo programa, Cazadores de Imágenes. Hoy, nos cuenta todos los detalles.
Gotzon Mantuliz triunfa en las redes con más 710.000 seguidores en redes sociales. Además, ha conquistado el mundo de la televisión tras su paso por El Desafío o Tu cara me suena y ahora presenta su propio formato, Cazadores de Imágenes.
Aventurero por naturaleza, Gotzon viajará por los lugares más recónditos del mundo con famosos para capturar la imagen más impresionante de animales salvajes en libertad. Sin embargo, confiesa que el mayor de sus aventuras ha sido la paternidad.
Con casi dos años, la pequeña Vera ya está plenamente integrada en los viajes de su padre. "Te hace ser un poco más prudente, yo antes iba más a lo loco y ahora tengo el freno un poco echado", asegura.
Hoy, Gotzon nos cuenta todos los detalles de su último proyecto y nos cuenta algunas anécdotas de su experiencia con los famosos. ¡No te lo pierdas!
