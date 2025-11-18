Ataque similar al de Encarnita Polo en la misma residencia: "Un señor se metió en la habitación de mi madre y la agredió"

Encarnita Polo fallecía el pasado jueves por la noche en su residencia de Ávila. Otro residente con demencia senil prematura se habría colado por la noche en su habitación y la habría estrangulado hasta la muerte.

Ante el terrible crimen, muchos se preguntan si los protocolos de las residencias en nuestro país están preparados para proteger a nuestros mayores. Por eso, hemos querido hablar con Alicia, la hija de una residente que coincidió con Encarnita Polo en el centro y sufrió un ataque similar.

"Un señor entró en su habitación por la noche, le quitó la muleta y la agredió con ella", nos cuenta. La mujer cayó al suelo y, al escuchar los gritos de auxilio, un trabajador de la residencia corrió a ayudarla.

A raíz del accidente, la madre de Alicia no solo tuvo magulladuras externas, sino que desarrolló un pánico que a día de hoy aún arrastra. ¿Existe un problema de seguridad en las residencias?