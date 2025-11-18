Antena 3 LogoAntena3
Ataque similar al de Encarnita Polo en la misma residencia: "Un señor se metió en la habitación de mi madre y la agredió"

El crimen de Encarnita Polo deja muchas incógnitas sin resolver y muchos se preguntan si las residencias están preparadas. Alicia es la hija de una mujer que coincidió con Encarnita en la residencia y nos cuenta que sufrió un incidente parecido que podría haberle costado la vida.

Alicia

Encarnita Polo fallecía el pasado jueves por la noche en su residencia de Ávila. Otro residente con demencia senil prematura se habría colado por la noche en su habitación y la habría estrangulado hasta la muerte.

Ante el terrible crimen, muchos se preguntan si los protocolos de las residencias en nuestro país están preparados para proteger a nuestros mayores. Por eso, hemos querido hablar con Alicia, la hija de una residente que coincidió con Encarnita Polo en el centro y sufrió un ataque similar.

"Un señor entró en su habitación por la noche, le quitó la muleta y la agredió con ella", nos cuenta. La mujer cayó al suelo y, al escuchar los gritos de auxilio, un trabajador de la residencia corrió a ayudarla.

A raíz del accidente, la madre de Alicia no solo tuvo magulladuras externas, sino que desarrolló un pánico que a día de hoy aún arrastra. ¿Existe un problema de seguridad en las residencias?

