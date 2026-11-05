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Vecina de la mujer detenida por vender a sus hijos: "Yo conocía a dos de los niños"
La Policía ha detenido a seis personas por vender a menores a cambio de grandes cantidades de dinero en Montijo (Badajoz). Una de ellas es la madre de los niños, que daba a luz a escondidas y utilizaba el dinero para financiar su adicción a las drogas.
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Una mujer ha sido detenida, junto a otras cinco personas, en Montijo (Badajoz), por vender presuntamente a sus hijos a cambio de grandes cantidades de dinero. Esta daba a luz en casa para que los nacimientos no constaran en los registros oficiales y la Policía apunta a que lo hizo con al menos cuatro menores.
Algunos niños fueron vendidos a familias en España y otras en Portugal. Una compraventa de menores llevada a cabo por al menos los seis detenidos y cuyo beneficio se destinaba, en parte, a la supuesta adicción a las drogas de la madre.
En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Leticia, vecina de la acusada. Según cuenta, desconocía los hechos hasta que se ha realizado la detención en la casa. "Me he quedado en shock", afirma.
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Leticia afirma que tan solo ha conocido a dos de los niños, aunque, según la denuncia a la que ha tenido acceso, ha podido hacerlo hasta en siete ocasiones. "Uno lo vendió por 5000 euros", señala Leticia, acorde a los datos de la denuncia.
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