EN PLATÓ
Sonsoles Ónega se emociona con la historia de María Fernanda, madre de una víctima de Adamuz: "La vida ya no es la misma"
Agustín era empleado de la cafetería de uno de los trenes que chocó en Adamuz (Córdoba). Su madre, María Fernanda, ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para recordar la tragedia y ha emocionado a Sonsoles Ónega.
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La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) se convierte en el segundo accidente mortal de trenes en apenas nueve meses, después del de Adamuz (Córdoba). Dos accidentes que ya suman más de 100 víctimas mortales en el último año y que evidencian lo que para muchos es una falta de seguridad en el sistema ferroviario.
Agustín era un joven empleado de la cafetería de uno de los tren accidentados en Adamuz. Este sobrevivió al accidente de Angrois (Santiago de Compostela) de 2013, pero terminó perdiendo la vida trágicamente en el de enero de este año.
La madre de Agustín, María Fernanda, ha querido mostrar sus condolencias a las familias de las víctimas de Urda. "Su dolor es mi dolor, su pena es mi pena", afirma, entre lágrimas.
María Fernanda ha confesado que, desde que murió su hijo, no ha vuelto a ser la misma. "Una mano tiene cinco dedos y, si te cortan uno, la mano no es la misma", asegura, "para mí la vida no es la misma".
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La historia de María Fernanda ha emocionado a Sonsoles Ónega, que se ha roto al escuchar su duro testimonio. Una historia que, tristemente, es la de muchas otras víctimas del nuevo accidente de Urda.
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