ACCIDENTE DE URDA
Rosalina aún no ha recuperado el cuerpo de su hijo, fallecido en el accidente de Urda: "No sé qué voy a recibir"
Fernando era un joven mexicano que estaba de viaje en España, cuando perdió la vida en el accidente de tren de Urda (Toledo). Hoy, su madre Rosalina llora su muerte y confiesa que no ha podido recuperar su cuerpo.
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El accidente de trenes de Urda (Toledo) deja un balance devastador: 69 fallecidos y alrededor de 200 personas heridas. Una de las víctimas mortales del accidente es Fernando, un joven de México que estaba de viaje en España cuando le sorprendió el choque de trenes.
Rosalina, su madre, aún no ha podido recuperar el cuerpo de su hijo. "No sé qué voy a recibir, si será su cuerpo o serán restos", afirma, rota de dolor, desde México.
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Como ella, varias familias afectadas reclaman los cuerpos o las pertenencias de sus seres queridos. Una incertidumbre que aumenta el dolor de las víctimas.
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