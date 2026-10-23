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Vecina del futbolista Troy Parrott, tras el robo a su vivienda en Sevilla: "No estamos seguros"

Los robos a futbolistas vuelven a encender las alarmas en Sevilla. El asalto a la vivienda de Troy Parrott se suma a los sufridos por Antony y Sergio Rico en apenas una semana. Tres golpes en el Aljarafe que apuntan a un posible patrón común.

Vecina Troy Parrott

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La oleada de robos en viviendas de futbolistas en Sevilla suma un nuevo episodio tras el asalto de Sergio Rico. Varios encapuchados accedieron a la casa de Troy Parrott, jugador del Betis, mientras disputaba un partido. Sin nadie en el interior, los ladrones abandonaron el inmueble al detectar que las cámaras de seguridad estaban conectadas.

Sergio Rico

Este asalto se suma a los registrados en las casas de Antony y Sergio Rico en apenas una semana. Los tres sucesos se han producido en urbanizaciones de lujo del Aljarafe, con un patrón similar: grupos numerosos, rostros cubiertos y guantes. La investigación trata de esclarecer si detrás de los robos está la misma banda.

Ante la sucesión de incidentes, la Guardia Civil ha alertado a futbolistas del Betis y del Sevilla para que extremen las medidas de protección. Los investigadores sospechan que los asaltantes podrían conocer los horarios y las rutinas de sus víctimas, lo que aumenta la preocupación por la seguridad de los jugadores y sus familias.

Los vecinos de la urbanización de El Zaudín en la que vive Troy Parrott están asustados ante el aluvión de robos. "Llevamos 10 robos en los últimos años", afirma María Jesús, vecina del futbolista.

Vecinos como María Jesús reclaman más cámaras de seguridad y confiesan que no se sienten seguros. "No estamos tranquilos en casa", señala. ¡Dale al play para escucharlo en el vídeo de arriba!

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