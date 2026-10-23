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Lidia, nueva víctima de la estafa de "Vota por Eliska": "Me lo mandó una amiga de confianza y me metí"

Cada vez son más las víctimas de la estafa de WhatsApp del falso concurso de baile. Lidia ha pinchado en el enlace y los estafadores han entrado en su móvil.

Lidia

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Las estafas virtuales son cada vez más sofisticadas, lo que hace que haya más víctimas. La última estafa de moda es la de "¿Podrías votar a Eliska?", un mensaje que llega por WhatsApp y te invita a votar a la hija de unos amigos en un falso concurso de baile.

Estafa

En caso de pinchar en el enlace y meter tu número de teléfono, los estafadores se meten en tu teléfono y envían el mismo mensaje a tus contactos para sumar víctimas. Un mensaje que está perfectamente redactado y que no hace sospechar.

Lidia es una de las víctimas de esta estafa. "Me lo mandó una amiga y, aunque mi hija me dijo que no le gustaba, yo tenía confianza con ella y me metí", nos cuenta, "cuando ya había mandado el código, un amigo me dijo que era una estafa".

El agobio de Lidia fue tal que rompió a llorar. Apagó el móvil y desinstaló el WhatsApp y al día siguiente decidió llevar el teléfono a un servicio de ciberseguridad.

Esta estafa está llegando a todos los teléfonos y sumando cada vez más víctimas. ¡Dale al play para descubrir en qué consiste y evitar caer!

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