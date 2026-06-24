Sandra, vecina confinada por un incendio en Barcelona: "No paran de pasar bomberos, nos han dicho que cerremos puertas y ventanas"

Un incendio en El Moianés, situado en la provincia de Barcelona, ha obligado a confinar a varios vecinos de un camping cercano. Una zona rodeada de bosque donde el fuego se ha extendido con rapidez.

Las llamas han comenzado sobre las 14:00 horas del miércoles, sembrando el pánico entre vecinos como Sandra, que se encuentra encerrada en casa. "Nos han dicho que cerremos puertas y ventanas", asegura, "no paran de pasar bomberos".

Sandra nos cuenta que, pese a lo alarmante que puede parecer el confinamiento, la situación está bajo control. "En principio parece que está controlado, se ha desviado a otra zona", señala.

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