Rodrigo pierde su negocio por culpa de las inundaciones: "Es uno de los restaurantes más antiguos de España y está destrozado"

Kristin pierde fuerza y el país respira tras un miércoles marcado por la nieve y las fuertes rachas de viento. Mientras la normalidad llega al interior de la Península, algunas comunidades continúan en alerta y muchos ciudadanos, como Rodrigo, lo han perdido todo.

El temporal Kristin empieza a disiparse después de que el miércoles estuviese marcado por el mal tiempo. La borrasca ha recorrido gran parte del país dejando lluvias abundantes, rachas de viento fuertes y nieve en cotas altas, especialmente en el norte y el interior de la Península.

Las mayores dificultades se han registrado durante las horas de la mañana del miércoles, aunque los estragos de la borrasca se han alargado hasta hoy, cuando muchas personas han podido acceder a sus viviendas o negocios completamente inundados.

Rodrigo vive en Jerez de la Frontera, donde la crecida del agua Guadalete ha causado cantidad de destrozos. Su negocio, por ejemplo, uno de los restaurantes más antiguos de España, ha sufrido las inundaciones.

"Hemos intentado salvado todo lo que hemos podido, pero está destrozado", asegura. Una pérdida que Rodrigo advierte no es solo económica, sino también histórica y sentimental. ¿Logrará recuperar su negocio?

