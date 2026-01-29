Antena3
Temporal

La indignación de un vecino de Jaén tras inundarse su casa: "Es inadmisible, decían que esto no iba a volver a pasar nunca"

El temporal nos deja escenas insólitas desde ayer. La nieve, lluvia y fuertes vientos han causado estragos, provocando desalojos, rescates e inundaciones por todo el país.

Alfredo

El temporal Kristin comienza a perder fuerza tras un miércoles marcado por un clima adverso. La borrasca ha atravesado buena parte del país, dejando a su paso lluvias intensas, fuertes rachas de viento y nevadas en zonas de montaña, sobre todo en el norte y en el interior de la Península.

Los mayores problemas se concentraron durante la mañana del miércoles, cuando la acumulación de nieve provocó el cierre de carreteras y afectó a algunos servicios básicos. También las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos, como ocurrió en Los Puentes (Jaén).

Alfredo es un vecino de Los Puentes cuya casa ha quedado completamente inundada tras la crecida del río. "Está todo el interior lleno de barro, no tengo luz ni agua", nos cuenta.

Este se ha mostrado especialmente indignado ante la gestión que ha habido del temporal. "Es inadmisible, decían que esto no iba a volver a pasar nunca", señala Alfredo, "desgraciadamente, a mí me ha pasado". ¿Logrará recuperar su vivienda?

Alfredo

La angustiosa petición del hijo del asesino de Sueca cuando su padre mató a su amigo: "Papá no te suicides"

Sueca (Valencia) permanece conmocionada después de que un vecino de 48 años matara al amigo de su hijo, de 13, cuando ambos jugaban en la casa familiar.

Esta concursante logra un espectacular premio de 950 euros: “Con ese dinero, ¿para qué me la voy a jugar?”

