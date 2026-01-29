Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de enero

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Jesús Olmedo ha aludido al unánime look negro del equipo naranja para asegurar que el bote está de luto, mientras que Glòria Serra ya se ha vestido preparada para la fiesta.

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El spa de Pasapalabra es lo que sienten los concursantes cada vez que firman tablas en El Rosco. Así lo ha afirmado Roberto Leal al comprobar lo tranquilos que Manu y Rosa han comenzado este programa tras su pasado empate, que es el número 90 entre los dos.

Tanto el madrileño como la coruñesa le han confirmado esa sensación tras un duelo igualado a 22 aciertos, aunque ella ha explicado por qué no arriesgó cuando habría tenido una respuesta más.

¿Bote a la vista? Rosa hace una primera vuelta de 22 aciertos y crea expectación en El Rosco

Como siempre, la tarde ha comenzado con la ilusión de que sea histórica. De hecho, dos invitados han revelado su presentimiento. El primero ha sido Jesús Olmedo, que ha señalado un detalle del equipo naranja: tanto él como Manu y Silvia Abascal van de negro. “Es como de luto, y me da la sensación de que hoy el bote puede dejarnos”, ha dicho con mucho simbolismo. Por eso, ha llegado a una conclusión: “Hoy es día de bote”.

Al igual que el actor, Glòria Serra ha compartido su “fario” sobre el bote pero lo ha materializado de forma diferente: “Me he venido de fiesta”. La periodista ha optado por una blusa con mucho brilli brilli: “Me huelo que hoy voy a tener que celebrar algo”. ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Manu, lanzado a la remontada en El Rosco: se juega la victoria y sus opciones de bote en una respuesta

Manu, lanzado a la remontada en El Rosco: se juega la victoria y sus opciones de bote en una respuesta

Rosalía y ‘La perla’ coronan para Manu un espectacular triplete de plenos en La Pista

Rosalía y ‘La perla’ coronan para Manu un espectacular triplete de plenos en La Pista

El cariñoso guiño de Jesús Olmedo a Lina Morgan en La Pista: “Mi madre televisiva”

El cariñoso guiño de Jesús Olmedo a Lina Morgan en La Pista: “Mi madre televisiva”

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”
Mejores momentos | 29 de enero

El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

Glòria Serra
Entrevista

La anécdota más peligrosa de Glòria Serra en Equipo de Investigación: "Un hombre se sacó una katana del pantalón"

Superviviente Adamuz
Nos lo cuenta

Valentina, superviviente del vagón 1 del Alvia de Adamuz: "Estuve media hora enterrada hasta que vi un ángel"

El accidente de tren de Adamuz ha dejado 45 víctimas mortales y varios heridos que, como Valentina, aún no se han recuperado de lo ocurrido.

Familiar víctima de Adamuz
Accidente Adamuz

Familiar de una víctima de Adamuz que se niega a acudir al funeral: "Aún nadie nos ha dado el pésame por parte del Gobierno"

El funeral en honor a las víctimas de Adamuz se ha convertido en objeto de disputas. Muchas familias se han negado a asistir como protesta a la gestión de la tragedia y hay supervivientes que ni siquiera han sido invitados.

Asistente funeral

Asistente al funeral en honor a las víctimas de Adamuz: "Me marcho porque es imposible aguantar tanta tensión"

Manel Fuentes se juega el millón

Así se le da a Manel Fuentes el casting para concursar en Atrapa un millón: "Aquí discutiríamos"

Alfredo

La indignación de un vecino de Jaén tras inundarse su casa: "Es inadmisible, decían que esto no iba a volver a pasar nunca"

Publicidad