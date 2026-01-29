El presentimiento de los invitados tras el empate número 90 entre Manu y Rosa: “Hoy es día de bote”

El spa de Pasapalabra es lo que sienten los concursantes cada vez que firman tablas en El Rosco. Así lo ha afirmado Roberto Leal al comprobar lo tranquilos que Manu y Rosa han comenzado este programa tras su pasado empate, que es el número 90 entre los dos.

Tanto el madrileño como la coruñesa le han confirmado esa sensación tras un duelo igualado a 22 aciertos, aunque ella ha explicado por qué no arriesgó cuando habría tenido una respuesta más.

Como siempre, la tarde ha comenzado con la ilusión de que sea histórica. De hecho, dos invitados han revelado su presentimiento. El primero ha sido Jesús Olmedo, que ha señalado un detalle del equipo naranja: tanto él como Manu y Silvia Abascal van de negro. “Es como de luto, y me da la sensación de que hoy el bote puede dejarnos”, ha dicho con mucho simbolismo. Por eso, ha llegado a una conclusión: “Hoy es día de bote”.

Al igual que el actor, Glòria Serra ha compartido su “fario” sobre el bote pero lo ha materializado de forma diferente: “Me he venido de fiesta”. La periodista ha optado por una blusa con mucho brilli brilli: “Me huelo que hoy voy a tener que celebrar algo”. ¡Dale al play!