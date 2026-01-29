Asistente al funeral en honor a las víctimas de Adamuz: "Me marcho porque es imposible aguantar tanta tensión"

El siniestro ferroviario ocurrido el 18 de enero en Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha pasado a la historia como el episodio ferroviario más devastador en años recientes. Ocurrió después de que un tren Iryo descarrilara y terminara impactando frontalmente contra un tren Alvia que circulaba en dirección opuesta, con un balance final estremecedor: 45 víctimas mortales.

Este jueves tiene lugar en Huelva un funeral al que asisten los reyes de España, si bien algunos allegados han decidido no acudir como gesto de protesta, reclamando explicaciones claras y depuración de responsabilidades.

Fernando es el tío de uno de los fallecidos en el accidente, que ha acudido al funeral para apoyar a su familia, pero no se quedará al homenaje completo. "Yo ya me marcho porque es imposible aguantar tanta tensión", asegura, a la salida del pabellón.

Según nos cuenta, ha querido hacer acto de presencia para estar al lado de su sobrina y recordar al fallecido, pero no quiere formar parte de un ambiente tan hostil y doloroso.