El propietario de Urbagestión señala la "utilización" del sindicato en las negociaciones con Maricarmen: "Hemos sufrido presiones"

Madrid se ha convertido en el epicentro de la lucha por la crisis de la vivienda. Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, cientos de personas han acampado en Sol para protestar por la situación de la vivienda en nuestro país.

Tras dos días de acampada y una reunión del Ayuntamiento de Madrid, los representantes legales de Maricarmen y Urbagestión (la empresa inmobiliaria que ha comprado su piso), finalmente Maricarmen podrá volver a casa. Además, el Gobierno ha presentado dos decretos que pretenden regular la crisis de vivienda.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Ricardo Alonso, el propietario de Urbagestión. Este asegura que desde el primer momento han intentado negociar con Maricarmen para evitar su desahucio, pero, según ellos, el sindicato ha generado una desconfianza en la mujer que no lo ha hecho posible.

"No puede ser que el segundo día de negociación tergiverses la información y digas que estás pidiendo una cantidad desproporcionado, eso rompe la negociación y crea desconfianza", señala Ricardo Alonso. Este señala la "utilización" del sindicato en cualquier arranque de negociación como el hecho que ha impedido que se haya llegado a un acuerdo antes.

Ricardo Alonso, además, denuncia que durante todos estos días han sufrido "presiones desproporcionadas". "Son entornos que están dispuestos a generar todo tipo de presiones", afirma.