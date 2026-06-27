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Los trucos de Boticaria García para proteger tus huesos este verano que pueden salvar tus vacaciones

El verano invita a disfrutar del sol y de las actividades al aire libre, pero también puede poner en riesgo la salud ósea más de lo que parece. Por eso, Boticaria García nos da algunos consejos para mantener los huesos fuertes durante las vacaciones.

Boticaria García

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Con la llegada del verano, la protección frente al sol se convierte en una prioridad para muchas personas. Sin embargo, Boticaria García recuerda que el calor y los hábitos propios de esta época también pueden afectar a la salud de los huesos.

La experta advierte de que durante las vacaciones aumentan las caídas relacionadas con un calzado inadecuado. Las chanclas, por ejemplo, pueden engancharse con facilidad y no son la mejor opción para realizar largas caminatas, lo que incrementa el riesgo de fracturas.

Para mantener unos huesos fuertes, recomienda tomar el sol de forma moderada y siempre con protección solar. Además, destaca el papel de alimentos veraniegos como las sardinas o los yogures líquidos, que aportan nutrientes beneficiosos para la salud ósea.

Boticaria también añade que la actividad física también es clave para prevenir problemas en los huesos. Nadar, caminar a buen ritmo o realizar ejercicios de resistencia son solo algunos de los pequeños trucos que pueden ayudar a conservar la salud de los huesos. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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