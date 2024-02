Totoño y María Eugenia han sobrevivido al incendio de Valencia, pero lo han perdido todo: "He vuelto a nacer"

Totoño y María Eugenia llevaban 6 años viviendo en el edificio que se ha incendiado en Valencia y, aunque ellos están bien, lo están pasando mal por los vecinos que han fallecido y también porque lo han perdido todo.

Ellos tienen 76 y 72 años y Totoño, además, venía de Venezuela, por lo que los pocos recuerdos de su país que tenía se han quedado en una casa que ha sido devorada por las llamas. "Es muy fuerte", ha dicho.

En el momento que se inició el incendio ellos estaban en la séptima planta en la que vivían, pero no en el edificio en el que comenzaron las llamas sino en el alto y al otro extremo.

Totoño tenía que ir a visitar a sus nietas, pero su mujer no terminaba de arreglarse. Fue en ese momento cuando vieron un humo espeso que llegaba hasta el balcón de su apartamento. "No veía nada y me puse nervioso, así que le dije que nos fuéramos", ha asegurado. Entonces salieron los dos al pasillo del edificio, desde donde vieron a un hombre con un niño en brazos.

Entonces, salieron corriendo a por su coche, que fue el último en salir del parking, y esto ha sido lo único que no ha perdido. Una sensación horrible y extraña, ha asegurado María Eugenia, la que tienen ahora, porque todo ocurrió en muy poco tiempo.

"Cuando salí la gente ya estaba gritando, mi hijo cuando me vio me abrazó", ha confesado, aunque en ese momento no pensaban que iba a ocurrirles nada porque el incendio se había originado en el otro extremo.

Ahora, lo que piensa, es que le han dado una oportunidad de renovarse y volver a nacer con una nueva vida. "Va a ser una experiencia de volver a salir hacia delante y poder vivir muchísimo más", ha dejado claro.

Una experiencia de la que querrían olvidar el momento en el que un hombre se quería tirar del segundo piso pero hacía mucho viento, aunque al final pudo hacerlo. Aunque también hay cosas bonitas con las que se quedarían, como la solidaridad de la gente y del conserje, Julián.

La noche después del incendio la han pasado juntos en casa de una de sus hijas.