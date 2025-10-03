Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de octubre

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

El concursante ha provocado la sonrisa y el aplauso de Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges con los versos que les ha dedicado.

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: "Eres un virtuoso"

Alberto Mendo
Publicado:

Pasapalabra va sobrado de talento entre los concursantes y los invitados. Ha sido un lujo contar con Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges en los tres últimos programas. Los cuatro han dejado momentos divertidos y han sido de gran ayuda para Manu y para Rosa. Además, Dani ha puesto el broche al cantar un fragmento de ‘El fantasma de la ópera’, persona que encarna en el musical que ahora ha recalado en Barcelona.

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

El actor ha dejado a todos sobrecogidos y, sin tiempo casi para que los espectadores se repusieran, Manu ha cogido el relevo para exhibir su ingenio. El concursante ha sido fiel a su tradición de despedir a los invitados con un ingenioso poema haciendo juegos de palabras con sus nombres y apellidos. Ha sido tan breve como original, provocando sonrisas y aplausos.

“Eres un virtuoso”, ha afirmado Marta Torné. Mientras, Fernando Gil actuaba como el “púgil” en el que le había convertido Manu con el guiño que le ha dedicado. ¡Descubre su poema en el vídeo!

