El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”

El actor ha hecho una petición al programa… y la ha visto concedida, terminando su visita con una victoria tan merecida como deseada en La Pista.

Alberto Mendo
Lo primero que ha hecho Daniel Diges cuando le tocaba afrontar su tercer y último duelo contra Marta Torné en La Pista ha sido decirle a la dirección de Pasapalabra: “El inglés”. No es que estuviera pidiendo una canción en este idioma, sino todo lo contrario. Dos días llevaba sufriendo el actor porque, pese a echarle morro o intentarlo, no conseguía dar “ni una palabra”.

El hilarante intento de Dani Diges con el inglés en La Pista: “Es que no da ni una palabra”

La petición ha sido escuchada y Roberto Leal ha confirmado que el tema no iba a ser en inglés. Dani ha bromeado: “¡Es en japonés!”. No ha saltado esa sorpresa en su viaje musical al año 2003. “Ahí estábamos tú y yo en los karaokes”, ha comentado Marta, lo que ha corroborado el actor: “Estábamos de fiesta”.

Ya concentrados para el primer fragmento, Dani ha sido más rápido con el pulsador. Se ha quedado pensando unos instantes, hasta que se ha arrancado a cantar ‘Loca’ de Malena Gracia. Como no se sabía del todo la letra… ¡hasta ha improvisado en inglés! “Ya de sobrao”, ha comentado Roberto. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

