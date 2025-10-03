El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

Daniel Diges ha terminado esta visita a Pasapalabra con un regalazo espectacular: cantando un fragmento de ‘El fantasma de la ópera’. Ha sido el broche a un programa en el que él mismo ha podido desquitarse en La Pista, tras dos días de canciones en inglés, al hacer pleno gracias a Malena Gracia y su canción ‘Loca’.

Roberto Leal ya le había pedido la pasada tarde que hiciera una pequeña demostración del personaje del musical, aunque ha terminado reservando este momento para la despedida de los invitados. Dani encarna al mítico fantasma creado por Andrew Lloyd Webber en la producción que ha recalado en Barcelona hasta el 1 de febrero y que después recorrerá otras ciudades.

El actor se ha decidido por uno de los fragmentos más sobrecogedores del musical, y tal cual se ha sentido en el plató y han podido sentirlo los espectadores. Con un derroche de voz sublime, su sensibilidad y su talento, ha dejado a todos fascinados. ¡Dale al play y disfrútalo en el vídeo!