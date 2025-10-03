Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 3 de octubre

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

La concursante coruñesa ha revelado que tenía en mente una posible respuesta, aunque decirla suponía asumir muchos riesgos en su nuevo duelo contra Manu.

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

¿Son suficientes 22 aciertos para evitar la Silla Azul? En ese altísimo nivel se han movido Manu y Rosa en este duelo en El Rosco. Los dos concursantes han dejado alucinados de nuevo a Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges, un cuarteto de invitados que deseaba terminar su visita viendo cómo caía el bote de 2.206.000 euros. No ha sido así, aunque antes de la prueba uno de ellos ha dejado un momento sublime: Dani cantando un fragmento de ‘El fantasma de la ópera’, musical con el que ha recalado ahora en Barcelona.

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

Una de las claves del nuevo cara a cara entre Manu y Rosa ha sido el tiempo. Manu ha comenzado con 17 segundos de ventaja, una diferencia que ha acabado pasando factura a Rosa en la recta final. La gallega, que se dejó varias letras pendientes casi al comienzo de la prueba, ha ido de menos a más pero siempre con la sensación de estar contrarreloj.

Cuando ha llegado a la siempre importante cifra de 22 aciertos, a Rosa ya sólo le quedaban tres segundos. En el último, se enfrentaba a la Y, y reconocía tener una opción. “Me da miedo fallar”, ha confesado, viendo de reojo a Manu con 19 aciertos. Arriesgar podía suponer subir el listón… o poner algo más fácil la remontada a su rival. ¿Qué ha decidido? ¡Revive este vibrante Rosco en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

Elogios a Manu por su nuevo poema para despedir a los invitados en Pasapalabra: “Eres un virtuoso”

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

El sublime momento de Daniel Diges como ‘El fantasma de la ópera’ en Pasapalabra

El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”
Mejores momentos | 3 de octubre

El deseo de Daniel Diges que ve cumplido antes de despedirse de Pasapalabra: “Ya de sobrao”

Tomás
Lo vemos

Tomás, pluriempleado por necesidad a los 60 años: "Lo hago para poder sobrevivir"

Beatriz
Exclusiva

Tío abuelo de Beatriz Guijarro, cuyo cuerpo ha aparecido calcinado en Oliva: "Hay cosas muy raras"

Ayer, tras más de 50 días desaparecida, se confirmaba que el cuerpo calcinado que se encontró en Oliva era el de Beatriz Guijarro. Una noticia que ha roto a la familia y que ha reabierto heridas e incógnitas.

Ana
Negligencia médica

Ana cuenta cómo una anestesia provocó una discapacidad del 90% en su hijo: "Alivia que se demuestre que teníamos razón"

Su hijo era alérgico al huevo, un ingrediente que incluía la anestesia que le administraron durante una resonancia. Aquello le provocó una reacción alérgica que desembocó en una discapacidad del 90% y hoy consiguen hacer justicia.

Cayetano Martínez de Irujo

Primeras imágenes de Cayetano Martínez de Irujo con sus suegros, a escasas horas de su boda con Bárbara Mirjan

Nutriman

La letra pequeña de las etiquetas de los alimentos: ¿qué hay detrás del 'light' o del '0% grasa'?

Carlos Felipe

Vecinos de la presunta estafadora que engañó a su marido durante 9 años: "Hace poquísimo se ha vuelto a casar"

Publicidad