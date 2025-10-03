¿Arriesgará? Rosa, ante su último segundo en El Rosco con 22 aciertos: “Me da miedo fallar”

¿Son suficientes 22 aciertos para evitar la Silla Azul? En ese altísimo nivel se han movido Manu y Rosa en este duelo en El Rosco. Los dos concursantes han dejado alucinados de nuevo a Fernando Gil, Marta Torné, Ana Ruiz y Daniel Diges, un cuarteto de invitados que deseaba terminar su visita viendo cómo caía el bote de 2.206.000 euros. No ha sido así, aunque antes de la prueba uno de ellos ha dejado un momento sublime: Dani cantando un fragmento de ‘El fantasma de la ópera’, musical con el que ha recalado ahora en Barcelona.

Una de las claves del nuevo cara a cara entre Manu y Rosa ha sido el tiempo. Manu ha comenzado con 17 segundos de ventaja, una diferencia que ha acabado pasando factura a Rosa en la recta final. La gallega, que se dejó varias letras pendientes casi al comienzo de la prueba, ha ido de menos a más pero siempre con la sensación de estar contrarreloj.

Cuando ha llegado a la siempre importante cifra de 22 aciertos, a Rosa ya sólo le quedaban tres segundos. En el último, se enfrentaba a la Y, y reconocía tener una opción. “Me da miedo fallar”, ha confesado, viendo de reojo a Manu con 19 aciertos. Arriesgar podía suponer subir el listón… o poner algo más fácil la remontada a su rival. ¿Qué ha decidido? ¡Revive este vibrante Rosco en el vídeo!