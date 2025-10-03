La letra pequeña de las etiquetas de los alimentos: ¿qué hay detrás del 'light' o del '0% grasa'?

Las etiquetas de los alimentos no son un simple adorno del envase, sino un contrato entre la empresa y el consumidor, donde debe quedar claro qué estamos comprando. Luis Alberto Zamora, nuestro Nutriman, advierte que muchas veces solo miramos la parte frontal, donde aparecen mensajes llamativos como '0% grasa' o 'light', que no siempre se ajustan a la realidad.

Zamora subraya que revisar con detalle la información nutricional puede evitar engaños. Los productos '0% grasa' suelen contener azúcares ocultos, los 'light' en ocasiones no cumplen con la reducción del 30% de calorías que marca la ley y los 'enriquecidos' apenas aportan mejoras significativas.

La legislación exige que el etiquetado incluya la lista de ingredientes y nutrientes, y además puede especificar vitaminas u otros componentes. El orden de los ingredientes es determinante, ya que aparecen de mayor a menor cantidad, un dato que puede ser incluso más relevante que el número de calorías. "También hay que fijarse en que no haya "partes de", "extractos de""

Por último, Nutriman aconseja comparar etiquetas entre productos similares. Dos chocolates con el mismo porcentaje de cacao pueden diferir mucho en azúcares, grasas o calorías. Por ello, leer, comprender y contrastar la información nutricional resulta clave para tomar decisiones más saludables. ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!