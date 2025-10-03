Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

Imágenes exclusivas de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a escasas horas de su boda

Conocemos cómo vive la pareja las horas previas al "sí quiero" el 4 de octubre. ¿Tienen todo preparado para el enlace?

Cayetano Martínez de Irujo

Publicidad

Quedan horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se den el "sí quiero". La boda se celebrará el sábado en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, donde descansan los restos mortales de la duquesa de Alba.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso en exclusiva a las imágenes de ambos a escasas horas del enlace. Cayetano y Bárbara han visitado junto a los padres de ella la iglesia donde se casarán. "Se acercaron al templo porque sus suegros no lo conocían", nos cuenta Paloma García-Pelayo. Además han disfrutado de un agradable paseo en pareja antes de convertirse en marido y mujer.

Parecía que la boda sería el reencuentro definitivo de los hijos de la duquesa de Alba, cuya relación se había enfriado desde hace años. Sin embargo, finalmente Jacobo Fitz-James Stuart ha anunciado que no asistirá al enlace.

Quien sí que estará en la boda es Eugenia Martínez de Irujo, quien parece haber firmado la paz con su hermano y asegura que está muy ilusionada con la boda. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!

eugenia
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Cayetano Martínez de Irujo

Imágenes exclusivas de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a escasas horas de su boda

Nutriman

La letra pequeña de las etiquetas de los alimentos: ¿qué hay detrás del 'light' o del '0% grasa'?

Carlos Felipe

Vecinos de la presunta estafadora que engañó a su marido durante 9 años: "Hace poquísimo se ha vuelto a casar"

Expresidiario en Mijas
Vecino conflictivo

Pesadilla en Mijas con un vecino expresidiario violento: “Te voy a matar a ti el primero”

Amina, ex de Cayetano
Boda Famosos

Amina, ex de Cayetano Martínez de Irujo, horas antes de la boda del aristócrata: "Le gustan mujeres jovencitas, el mundo salvaje, que no se depile"

Neus Asensi
A partir de las 17:00

Neus Asensi, la actriz más explosiva de la comedia española, visita esta tarde el plató de Y ahora Sonsoles

La actriz consagrada en los 90 y reconocida por su papel en Torrente, se abre en canal y nos cuenta todos sus secretos. ¡No te lo pierdas!

Raúl García en Espejo Público.
Compras devueltas

Lo que usted devuelve, otros lo revenden. Así se compran por palés las devoluciones del comercio online

Para muchos particulares es una forma de sacar un extra al mes: “este palé me ha costado 400 y lo venderé por 550”. Les mostramos el negocio de la reventa, y la picaresca de las devoluciones.

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

¡Vaya panel! Néstor se lleva más de 1.400 euros tras una secuencia de tiradas estupendas

Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”

Néstor sucumbe a la presión del público y Jorge Fernández se burla de él: “Me estás volviendo loco con los gajos”

“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató

“La L de Laura”: El fallo de Mónica que desata risas en el plató

Publicidad