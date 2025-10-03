Imágenes exclusivas de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan a escasas horas de su boda

Quedan horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se den el "sí quiero". La boda se celebrará el sábado en la Iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, donde descansan los restos mortales de la duquesa de Alba.

En Y ahora Sonsoles hemos tenido acceso en exclusiva a las imágenes de ambos a escasas horas del enlace. Cayetano y Bárbara han visitado junto a los padres de ella la iglesia donde se casarán. "Se acercaron al templo porque sus suegros no lo conocían", nos cuenta Paloma García-Pelayo. Además han disfrutado de un agradable paseo en pareja antes de convertirse en marido y mujer.

Parecía que la boda sería el reencuentro definitivo de los hijos de la duquesa de Alba, cuya relación se había enfriado desde hace años. Sin embargo, finalmente Jacobo Fitz-James Stuart ha anunciado que no asistirá al enlace.

Quien sí que estará en la boda es Eugenia Martínez de Irujo, quien parece haber firmado la paz con su hermano y asegura que está muy ilusionada con la boda. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo!