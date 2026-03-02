Malu Salgado, la hija de Míchel Salgado, cuenta cómo se han vivido los ataques en Dubái: "El gobierno lo está haciendo muy bien"

La guerra con Irán ha alterado por completo el equilibrio internacional. Los ataques de Estados Unidos e Israel, que han provocado la muerte del líder iraní Ali Jamenei, han tenido respuesta inmediata por parte de Irán, que ha bombardeado varias bases de Estados Unidos y aliados en Oriente Medio.

Como consecuencia del conflicto, alrededor de 30.000 españoles se han quedado atrapados por el cierre del espacio aéreo. Aunque la embajada española está en contacto constante con las autoridades locales para buscar una solución transitoria, muchos comienzan a desesperarse.

La cantante Malu Salgado, la hija del exfutbolista Míchel Salgado, vive en Dubái y nos ha contado cómo se vivieron allí los ataques. "La primera bomba nos despertó", recuerda Malu.

Pese a todo, Malu advierte que el gobierno "lo está haciendo muy bien". "Nos han transmitido calma y seguridad desde el primer momento", señala, "nuestra eterna gratitud a un gobierno que cuida tanto de su ciudadanía".

El conflicto continúa y amenaza con extenderse a más territorios, aunque, dentro de todo, Dubái parece estar tranquilo. ¿Podrán los españoles atrapados volver pronto?