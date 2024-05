Loli, tía de David y Cristian, detenidos por el triple crimen de Chiloeches: "No sabía lo que iba a hacer Fernando"

Loli, la tía de David y Christian, dos de los detenidos por el triple crimen de Chiloeches, ha visitado en exclusiva el plató de Y ahora Sonsoles. Ha asegurado que lo están pasando muy mal y que la detención de Christian, cuarto presunto implicado, les ha venido de sorpresa.

La tía de David ha contado que esa noche el joven se despertó a las 23:00h porque le llamó Fernando, que no podía conducir porque había consumido alcohol y otras sustancias. Le dijo que quería ir a mirar unas casas para posibles robos y el joven accedió a llevarlo. "Por fuera de la urbanización, no accedió", ha dicho.

David se encontró a Fernando con "cara de loco" y por eso se asustó. Él nunca volvió a por su amigo ni lo localizó, algo que hizo la madre de Fernando. "Se fue a dormir con la misma ropa con la que el sábado fue detenido", ha dicho.

La mañana del sábado empezaron a salir noticias de lo ocurrido y David empezó a sospechar que había sido Fernando. Cuando fue a declarar, ha asegurado Loli, su sobrino contó que él había acompañado a la vivienda al presunto autor del crimen.

Después de que David fuese al cuartel, la familia no volvió a verle porque quedó detenido. Loli pudo ver el furgón, pero su suegra sí ha podido verlo y hablar con David, y sigue manteniendo que él no ha hecho nada.

Nuevos datos del asalto de Chiloeches

Además, hemos conocido más datos acerca del asalto, que habría sido planificado entre los meses de enero y febrero, aunque se les fue de las manos. Al parecer, Christian, la expareja de la joven víctima y que también ha sido detenido, intentó convencer a un amigo de asaltar la casa.

Loli, sin embargo, ha negado esto último ya que, según ella, Christian sigue enamorado de Laura, la joven víctima, y que no sería capaz. "No quiere ni que Fernando se le acerque porque ha matado a su mujer", ha dicho.

Este no sería, por otro lado, el primer asalto de la banda, sino que previamente habían robado en una nave de Pioz. En cuanto a la mafia de Pioz, Loli ha explicado que no tiene importancia y que es algo que hizo de joven para "vacilar con sus amigos", y por eso se lo puso en sus redes sociales. "No es que seamos una mafia, nadie", ha asegurado.

En cuanto al atraco de Chiloeches, madre e hija fueron atacadas por la espalda. Ellas y el padre fallecieron debido a las puñaladas propinadas.