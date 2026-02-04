Mariano Barbacid, el científico que se ha acercado a la cura contra el cáncer de páncreas: "Ya están apareciendo los cinco millones"

El mundo de la medicina sueña con una cura contra el cáncer, una realidad a la que Mariano Barbacid se ha aproximado más que nadie. Este ha conseguido curar el cáncer de páncreas en ratones de laboratorio, de manera duradera, eficaz y sin efectos secundarios.

El siguiente paso es estudiar cómo ese tratamiento se puede aplicar en humanos, pudiendo llegar a prolongar la vida de pacientes con ese tumor o, incluso, eliminarlo por completo. "En los ratones, el tumor desaparece y no vuelve", señala Barbacid, "no sabemos muchas cosas, pero sabemos que pasa". Para ello, es necesario una gran cantidad de dinero para comenzar la investigación, una recaudación que está llevando a cabo CRIS contra el cáncer.

Solo para la primera parte de la investigación harían falta cinco millones de euros. "No hay una cantidad pequeña para ayudar, es la suma de todo lo que ayuda", nos cuenta Lola Manterola, presidenta de CRIS contra el cáncer.

Barbacid tiene esperanza en que esos cinco millones lleguen para poder comenzar la investigación. "Ya están apareciendo", asegura.

La ciencia y la medicina encuentran un rayo de esperanza en los descubrimientos de Mariano Barbacid. Un hito histórico que podría salvar millones de vidas.

En caso de querer aportar a la investigación, puedes hacerlo con un bizum al número 07666 o a través de la página web de CRIS contra el Cáncer.