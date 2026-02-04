Desalojada por la virulencia de la borrasca en Cádiz: "Hemos perdido todas nuestras pertenencias"

España atraviesa días marcados por un fuerte episodio de inestabilidad meteorológica. La borrasca Leonardo ha centrado su impacto en el sur del país, donde las precipitaciones persistentes han convertido varias zonas en puntos críticos. Municipios como Grazalema,la Serranía de Ronda y el área del Estrecho se encuentran bajo alerta roja ante un escenario de riesgo extremo.

El temporal ha alterado por completo la normalidad: vecinos evacuados de sus viviendas, colegios cerrados, servicios suspendidos y una amplia red de carreteras impracticables en Andalucía. Una situación excepcional que no se registraba con esta gravedad desde hace mucho tiempo.

En las provincias afectadas, más de 3.500 personas han tenido que ser desalojadas. Eva Fall vive en Las Pachecas (Cádiz), donde la borrasca ha sido especialmente intensa y lo ha perdido todo.

"Hemos perdido todas nuestras pertenencias", nos cuenta Eva, mostrando imágenes de cómo su casa ha quedado completamente anegada. Según nos cuenta, la mayoría de los vecinos han sido trasladados a estadios municipales, aunque ellos han podido irse a casa de unos familiares. "No sabemos cuándo podremos volver a casa", afirma.

Las previsiones apuntan a una mejora progresiva a partir del fin de semana. Hasta entonces, las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución y evitar desplazamientos innecesarios.