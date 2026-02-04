Antena3
Vecinos de Grazalema (Cádiz), desbordados ante el temporal: "Ha sido una noche de miedo, no nos lo esperábamos"

Las fuertes lluvias continúan azotando nuestro país, provocando desalojos, inundaciones y cortes de carreteras, especialmente en el sur peninsular.

Grazalema

El temporal Leonardo está causando el caos en nuestro país. Las consecuencias más duras se están viviendo en el sur de la Península, donde el agua no da tregua y el peligro de inundaciones ha llevado a decretar alerta roja en puntos clave como Grazalema, la Serranía de Ronda y la zona del Estrecho.

Las lluvias torrenciales ya han obligado a evacuar a vecinos, suspender clases, cancelar servicios y cerrar cerca de un centenar de carreteras en Andalucía. El municipio gaditano de Grazalema se ha llevado la peor parte, acumulando más de 350 litros por metro cuadrado en las ultimas 24 horas.

Allí, las calles están completamente anegadas y continúa lloviendo. "Ha sido una noche tremenda, de bastante miedo", nos cuenta una de las vecinas cuya casa ha quedado inundada, "no he dormido pensando en mis hijos".

Pese a que Grazalema es uno de los pueblos más lluviosos de España, aseguran que no vivían algo así desde hacía muchos años. "Yo no me lo esperaba", confiesan.

La previsión es que el temporal empiece a perder fuerza a lo largo del fin de semana. Mientras tanto, las autoridades insisten en la importancia de actuar con máxima prudencia.

