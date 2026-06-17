Temor entre las víctimas de los "tiburones inmobiliarios" del madrileño barrio del Pilar: "Nos da miedo quedarnos en la calle"

Cuatro personas han sido detenidas en el madrileño barrio del Pilar por intentar echar a personas mayores de sus casas a través de acoso, coacciones y estrategias de dudosa legalidad. Los detenidos son conocidos como "tiburones inmobiliarios", personas contratadas por propietarios que alquilaron sus pisos a precios muy bajos y que ahora quieren especular con ellos.

El objetivo de estos "tiburones inmobiliarios" son personas mayores con contratos de alquiler que en algunos casos son de renta antigua. Mediante acoso, tratan de hacer que se vayan voluntariamente para poder rescindir esos contratos y vender los pisos por un valor más elevado.

Nuestra compañera Pepa Romero se ha trasladado a este barrio para hablar con las víctimas, que denuncian haber vivido un auténtico calvario durante meses. Los llamados "tiburones inmobiliarios" llegan a poner silicona en las puertas de las víctimas o a arrancarles los cables de la luz.

Las víctimas tienen miedo de hablar y que haya represalias. Sin embargo, hemos podido hablar con un matrimonio que lleva meses bajo amenazas y que teme salir de casa por si se la quitan. "Quieren que nos vayamos para revenderlo", afirman.

En su caso, han llegado a quedarse encerrados en casa después de que les pusieran silicona en la cerradura y se han quedado varias veces sin luz. "Yo necesito la luz porque estoy enfermo", señala.

Los "tiburones inmobiliarios" son, tristemente, una realidad cada vez más extendida que se suma a la crisis de la vivienda en nuestro país. Una situación que casi obliga a varias personas de este famoso barrio madrileño a abandonar sus casas por miedo.

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