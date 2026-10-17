La ruleta de la suerte noche nos regala otra velada de emociones, nervios y mucho dinero en premios

Los primeros 2.000€ de La ruleta de la suerte noche se han ido rápidamente al marcador de Alicia, quien acertaba las dos Pruebas de Velocidad consecutivas. Así, la concursante arrancaba el primer panel oficial para desatar la locura inmediatamente.

Esta prueba ha sido un vaivén de emociones, cayendo primero en los 5.000€, después en un Se lo doy y, finalmente, en un gajo especial de La ruleta de la suerte noche para recuperar el dinero perdido. ¡Vaya manera de arrancar!

Y es que Alicia se ha convertido en la protagonista de la velada. Con victorias inesperadas como el momento en el que ha conseguido ganar casi 5.000€ sin necesidad de tirar o siendo todo un as en las pruebas de velocidad, la concursante se ha ganado a pulso su hueco en la Gran Final.

Ahora bien, Jose ha querido plantarle cara y lo ha hecho incluso a ciegas. El concursante se negaba a saber cuánto dinero acumulaba en los paneles que ganaba antes de resolver, evitando que los nervios le jugaran una mala pasada.

Ana también ha peleado con firmeza, ganando igualmente pruebas de velocidad con las que ha ido acumulando el dinero suficiente como para irse contenta a casa. Porque incluso quedando en último lugar, 7.600€ son un premio que bien merece la pena celebrar.

Aunque antes de saberse el orden de resultados, Jose ha tenido una última oportunidad de pasar a la Gran Final. Era el momento del Panel con Bote y todo podía pasar, en especial cuando ha logrado acumular 5.400€ con un bote de más de 16.000€. Tras debatir con Jorge y con el público, Jose ha optado por no ser avaricioso y conservar su saco intacto, conformándose con un total de 13.150€.

De este modo, con 20.525€ en el marcador, Alicia pasaba al último panel con la posibilidad de llevarse 100.000€. Una hipótesis que efectivamente habría supuesto un antes y un después en su vida y que ha estado a punto de cumplirse cuando ha superado la prueba.

Sin embargo, el azar no la ha querido premiar y el sobre que había seleccionado antes del panel no albergaba el gran premio de La ruleta de la suerte noche. Eso sí, se ha enfundado 9.000€ extras directamente al bolsillo. ¡Enhorabuena por el gran juego que nos ha regalado!

Una velada que ninguno de los tres participantes olvidará, saliendo del plató con los bolsillos mucho más llenos de lo que estaban cuando llegaron.