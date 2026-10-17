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MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

¡Vaya montaña rusa de emociones! Alicia regala y recupera su dinero en el panel más loco

Alicia se ha estrenado en La ruleta de la suerte noche regalándonos uno de los paneles más emocionantes. ¡Revívelo!

La ruleta de la suerte noche

¡Vaya montaña rusa de emociones! Alicia regala y recupera su dinero en el panel más loco

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Borja Tamayo
Publicado:

La primera tirada de Alicia en La ruleta de la suerte noche la ha llevado a nada menos que a la casilla de 5.000€. Sin embargo, su fortuna parecía que se había acabado cuando, poco después, caía en el gajo de Se lo doy. Ahora bien, esto no era más que el principio de la montaña rusa de emociones que ya estábamos viviendo.

Después de darle 6.250€ a Ana, ha seguido tirando para, poco a poco, recuperar parte del dinero perdido. Un objetivo que ha cumplido literalmente, ya que además de llevarse un Comodín, ha conseguido caer en el gajo especial de La ruleta de la suerte noche y, así obtener un Me lo quedo.

Alicia ha recibido el dinero de vuelta y, ya con 6.250€ en el marcador, se ha dispuesto a resolver. De este modo, se llevaba la primera ola de la gala; siendo Jorge Fernández el que ha puesto palabras a lo que acabábamos de vivir: “Hemos tenido de todo en este panel”.

¿Seguirá así de loca la ruleta el resto del programa? Por el momento, puedes revivir este momento dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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