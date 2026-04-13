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Paloma García-Pelayo, sobre la relación de Roca Rey y Tana Rivera: "El torero le escribió un mensaje a Fran Rivera"
Tras salir a la luz la relación entre Tana Rivera y el torero Andrés Roca Rey, conocemos cómo ha reaccionado su entorno a la inesperada noticia.
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La semana pasada, Pilar Vidal desvelaba una de las noticias más impactantes del año: la relación entre Tana Rivera, la hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera y el torero Andrés Roca Rey. Un romance que apenas llevaría un mes fraguándose.
Gran parte del entorno de la pareja desconocía la noticia. Tanto es así que, cuando la noticia salió a la luz, Andrés Roca Rey escribió un mensaje a Fran Rivera. "Él agradeció mucho el gesto", afirma Paloma García-Pelayo.
Después de que Tana Rivera rompiera su relación con el empresario sevillano Manuel Vega y de que Roca Rey hiciera lo propio con la mujer mexicana con la que estaba, ambos han decidido apostar por su relación.
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"Se van a dejar ver con total naturalidad", asegura Pilar Vidal. ¡No te pierdas toda la información sobre la pareja en el vídeo de arriba!
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