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MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

Alicia consigue casi 5.000 euros sin tirar ni una sola vez: Así ha sido su jugada

El arte de tirar de la ruleta suele ser determinante en los resultados. Ahora bien, no hay que olvidarse del término “suerte” porque, a veces, no hace falta ni tan siquiera hacerla girar para llevarse dinero.

Alicia en La ruleta de la suerte noche

Alicia consigue casi 5.000 euros sin tirar ni una sola vez: Así ha sido su jugada

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Borja Tamayo
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No es fácil tirar de La ruleta de la suerte y que caiga exactamente en la casilla que uno desea. Menos todavía decir una letra al azar y que salga el 100% de las veces en el panel. Sin embargo, tal y como nos ha demostrado Alicia, hay ocasiones en las que no hace falta ni una cosa ni la otra como para llevarse dinero al bolsillo.

Tras errar con la T y con 3.850€ acumulados, el turno ha pasado de Jose a Ana. Ella, a pesar de sí acertar las letras escondidas, ha tenido peor suerte en los lanzamientos y ha caído en el gajo de Se lo doy, cediendo así sus 625€ y el Me lo quedo a Alicia. Poco después, su suerte ha empeorado todavía más y ha caído en la Quiebra.

Por eso, cuando le ha llegado el turno a Alicia, no ha dudado un instante en utilizar el Me lo quedo para robarle el dinero a Jose y, sin hacer girar la ruleta, resolver el panel. ¡Casi 5.000€ en total sin tan siquiera mover un dedo!

Puedes volver a ver este gran momento de la noche en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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