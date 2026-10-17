Negociación extrema en La ruleta de la suerte noche: Jose debate con el público si ir a por un Bote de 16.500 euros

Por mucho que Alicia acumulara más de 20.000€ en total y Jose ni tan siquiera llegara a los 10.000€, el Panel con Bote puede cambiar las tornas en un abrir y cerrar de ojos. Cualquiera podía jugar la Gran Final y todo apuntaba a que Jose iba a dar un golpe en la mesa para ganarse su lugar en el último panel.

No obstante, consciente de que la avaricia rompe el saco, no ha podido evitar dudar sobre qué hacer. Por un lado, tenía 5.400€ en el marcador; mientras que, por el otro, el Bote llegaba a la escandalosa cifra de 16.500€. Si arriesgaba, podía ganarlos y pasar a la siguiente fase, pero también perderlo todo.

Las dudas lo han asaltado y, aunque Jorge Fernández le explicaba sus posibles jugadas para animarlo a seguir tirando, Jose se ha tomado unos instantes de reflexión. Así, se dirigía al público, el cual también se dividía en qué opción era la más adecuada.

Finalmente, Jose ha apostado por la seguridad y se ha quedado el dinero, llevándose a casa más de 13.000€ en total. Aunque, antes de despedirse, ha tirado de la ruleta para ver qué habría pasado y el destino estaba escrito: no habría caído en la casilla dorada.