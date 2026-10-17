MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre
Alicia resuelve el Panel Final y la emoción se apodera de ella: “¡No me lo creo!”
Llegar a la Gran Final no es tarea sencilla; pero, superarla, todavía lo es menos. Dos metas que Alicia ha alcanzado para desatar la emoción en el plató.
Publicidad
Alicia comenzaba el programa por la puerta grande cuando ganaba las dos Pruebas de Velocidad. Una dinámica vencedora que ha ido manteniendo en todo momento, llegando así a la ansiada Gran Final con el gajo de 100.000€ en su poder. ¡Podía hacerse la magia en el plató!
Con los nervios a flor de piel, la concursante se ha dispuesto a resolver un panel que pedía el nombre de una película y una directora. Alicia no ha dudado al ver el número de letras y ha sentenciado: “Las niñas y Pilar Palomero”.
Desde este momento, la emoción se ha apoderado de la ganadora. Era consciente de que, pasara lo que pasara, iba a llevarse dinero extra al bolsillo. Por eso, cuando Jorge Fernández ha desvelado que se trataban de 9.000€, la euforia no iba a menos: “¡No me lo creo!”, gritaba.
Realmente ha jugado como una campeona y sus casi 30.000€ de premio bien lo demuestran. ¿No has visto este Panel Final todavía? ¡Dale play al vídeo de arriba!
Publicidad