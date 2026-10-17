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MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

Alicia resuelve el Panel Final y la emoción se apodera de ella: “¡No me lo creo!”

Llegar a la Gran Final no es tarea sencilla; pero, superarla, todavía lo es menos. Dos metas que Alicia ha alcanzado para desatar la emoción en el plató.

Jorge Fernández y Alicia en La ruleta de la suerte noche

Alicia resuelve el Panel Final y la emoción se apodera de ella: “¡No me lo creo!”

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Borja Tamayo
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Alicia comenzaba el programa por la puerta grande cuando ganaba las dos Pruebas de Velocidad. Una dinámica vencedora que ha ido manteniendo en todo momento, llegando así a la ansiada Gran Final con el gajo de 100.000€ en su poder. ¡Podía hacerse la magia en el plató!

Con los nervios a flor de piel, la concursante se ha dispuesto a resolver un panel que pedía el nombre de una película y una directora. Alicia no ha dudado al ver el número de letras y ha sentenciado: “Las niñas y Pilar Palomero”.

Desde este momento, la emoción se ha apoderado de la ganadora. Era consciente de que, pasara lo que pasara, iba a llevarse dinero extra al bolsillo. Por eso, cuando Jorge Fernández ha desvelado que se trataban de 9.000€, la euforia no iba a menos: “¡No me lo creo!”, gritaba.

Realmente ha jugado como una campeona y sus casi 30.000€ de premio bien lo demuestran. ¿No has visto este Panel Final todavía? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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