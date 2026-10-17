Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña rompe definitivamente su amistad con Beatriz

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…¡van a pasar muchas cosas!

Andrés y Valentina se pondrán manos a la obra con los preparativos de su boda, las dudas sobre Fina volverán a atormentar a Marta y Begoña tomará una determinante decisión sobre Beatriz.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad:

Tomás, el padre de Salva, se ha presentado en la colonia por sorpresa. El hombre y el cantinero tendrán esa conversación pendiente tras muchos años sin verse. ¿Volverán a recuperar su relación como padre e hijo?

Por otro lado, Valentina y Andrés seguirán adelante con sus planes de boda. La pareja tendrá un momento un poco tenso cuando El De la Reina le deje caer que Begoña y Gabriel deberían estar invitados para que Julia vaya acompañada.

Sin embargo, a Valentina no le hará ninguna gracia que Begoña esté invitada a su boda… ¿qué pasará?, ¿Se lo dirá a Andrés?

Las dudas volverán a atormentar a Marta. Bianca y Fina vuelven a ser amigas y la De la Reina tendrá miedo de que vuelvan a estar juntas. ¿Cada vez estará más lejos una reconciliación de nuestras #Mafin?

Begoña se siente traicionada por Beatriz

Y Gabriel determinará que Beatriz se quede en su casa hasta el parto. Begoña aceptará la decisión, pero le advertirá a la niñera de sus hijos que la confianza y la amistad que tenían se acabó para siempre. Su relación a partir de ahora solo será profesional.

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.