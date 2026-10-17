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MEJORES MOMENTOS | 17 de octubre

Jose se niega a saber el dinero que tiene antes de resolver: “¡No me lo digas!”

Por norma general, saber cuánto dinero se tiene acumulado es fundamental a la hora de decidir si resolver un panel o no. Sin embargo, Jose no sigue las reglas convencionales y así lo ha demostrado en La ruleta de la suerte noche.

Jose en La ruleta de la suerte noche

Jose se niega a saber el dinero que tiene antes de resolver: “¡No me lo digas!”

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Borja Tamayo
Publicado:

Una de las decisiones más complicadas que se deben tomar en La ruleta de la suerte noche es cuándo plantarse y resolver un panel. A fin de cuentas, seguir arriesgando implica poder caer en una casilla negativa, pero también acumular más premio en el marcador. De ahí que la clave de todo sea el equilibrio; es decir, tener suficiente dinero como para que merezca dejar de tirar.

Sin embargo, Jose ha puesto a prueba esta estrategia justo cuando le ha llegado el turno de resolver. Tras varias buenas tiradas, el jugador había llegado a los 4.350€; aunque él no tenía ni idea de esto. De hecho, no quería dicha información, pidiéndole a Jorge Fernández que no dijera la cifra.

Así, Jose iba a ciegas al panel que ha resuelto satisfactoriamente, estimando que tendría entre 2.000€ y 3.000€ acumulados. Por eso, cuando el presentador le ha revelado la cifra real, la celebración le ha salido de dentro.

¿Quieres ver este gran momento? ¡Dale play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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