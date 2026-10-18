Laura Moure derrite a sus seguidores al mostrar por primera vez la preciosa mirada de su hija Zoe

Fue a comienzos del pasado mes de septiembre cuando la vida de Laura Moure dio el giro más bonito e importante de su vida con el nacimiento de su primera hija, un ansiado momento que ella misma resumió entonces con la frase: "Mi nueva realidad". Tras los primeros días de adaptación en casa, la copresentadora de La ruleta de la suerte ha querido dar un paso más en su perfil de Instagram.

Si bien en un primer momento compartió instantáneas muy cuidadas tras el parto, ha sido ahora cuando ha publicado una nueva y cuidada imagen de la pequeña que ha desatado una oleada de cariño en su comunidad virtual.

En la publicación compartida por el rostro visible del plató de Antena 3, todo el protagonismo recae sobre la pequeña Zoe. La instantánea pone el foco de manera directa en la dulce mirada de la bebé, resaltando unos preciosos y llamativos ojos azules que han acaparado los halagos de miles de seguidores.

De esta forma, Laura Moure continúa disfrutando al máximo de esta bonita etapa personal, compaginando la felicidad de la maternidad con el cariño que le transmite cada día el público del concurso más fiel de la televisión.