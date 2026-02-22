Antena3
La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado: “Mis cagadas siempre son hipercastigadas, mientras las del resto no”

Los concursantes han reflexionado tras superar sus complicadas pruebas en la séptima gala de El Desafío.

La indignación de Eva Soriano ante las críticas del jurado

Carmen Pardo
Publicado:

Eva Soriano ha protagonizado un gran número musical junto al cantante Dani Fernández, “ha habido un problema de tempo, pero mis cagadas siempre son hipercastigadas mientras la del resto no pasa nada” ha asegurado la humorista que se propone ser la peor concursante de la historia de El Desafío.

¡Qué subidón! Eva Soriano se pone al teclado con Dani Fernández para interpretar ‘Me has invitado a bailar’

Willy Bárcenas se va con muy malas sensaciones tras su fracaso en El Puente, mientras María José Campanario ha agradecido la semana que ha pasado junto al cuerpo de baile, “lo he disfrutado mucha” ha asegurado la mujer de Jesús Janeiro.

Daniel Illescas ha bromeado sobre su suerte en El Puente, “solo me he estudiado hasta el doce y lo demás ha sido lotería” ha dicho el influencer.

Para Eduardo Navarrete su escapismo ha sido horrible y José Yélamo ha confesado que “me he bloqueado y al final ha salido bien”.

Patricia Conde ha confesado que en los ensayos no estaba tan nerviosa ni tan cansada, pero al final ha sido capaz de superar el reto, aunque su ensayo por la mañana le ha pasado factura.

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

Pilar Rubio,ante el dolor de Eduardo Navarrete: “Esto es de lo más salvaje que he visto en televisión”

