Trucos para evitar que te timen con la lotería: esta es la prueba fundamental para detectar un décimo falso

Para evitar timos en la lotería debemos, en primer lugar, entender cómo funciona el sistema. Los décimos que no se venden se anulan antes del sorteo, un proceso automatizado que hace muy difícil el fraude. Sin embargo, existe una excepción importante: el mismo 22 de diciembre se anulan todos los décimos no vendidos y Loterías y Apuestas del Estado recoge los que han sido devueltos a las administraciones.

El riesgo aparece si alguno de esos números resulta premiado y alguien lo sustrae antes de ser retirado oficialmente, pudiendo venderlo a un particular que desconoce que el décimo está anulado. La víctima no descubriría el engaño hasta intentar cobrarlo.

Más habituales son las estafas telefónicas o digitales, con llamadas o mensajes que suplantan a Loterías y Apuestas del Estado para exigir pagos urgentes a determinadas cuentas. También se detectan fraudes en envíos: supuestos clientes hacen transferencias, envían comprobantes y piden el envío inmediato de los décimos, para después anular la operación bancaria.

Otro foco de riesgo son los décimos compartidos por WhatsApp; una simple foto puede usarse de forma fraudulenta para hacer creer que un número ya está comprado, motivo por el que las administraciones prohíben fotografiar los décimos expuestos. A esto se suman las participaciones, más fáciles de falsificar y cuya emisión y control recae directamente en asociaciones y colectivos, lo que exige extremar la precaución antes de comprar.

Además, es importante que, una vez tengamos el décimo en nuestras manos, comprobemos que es real. Nuestro colaborador Carlos Quílez nos ha dado la clave para detectar si nos están vendiendo un décimo de lotería falso: el código de barras. Si el décimo no tiene, es falso. ¡No te pierdas todos los trucos que nos ha dado en el vídeo de arriba!