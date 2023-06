La sorpresa de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez en 'Y ahora Sonsoles': "Por tu culpa he vuelto a mentir"

María José Suárez se coronó como Miss España en el año 1996 y desde entonces ha desfilado en las pasarelas más importantes de medio mundo, aunque después de eso ha hecho mucha televisión.

Su última relación amorosa, y la actual, es la que mantiene con Álvaro Muñoz Escassi tras más de una década de estrecha amistad. María José Suárez ha sido la única de domar a este don Juan, aunque de momento no se ponen de acuerdo en sus planes de futuro.

Él le pide matrimonio cada día, pero ella aún no se ha decidido, aunque la joven ha asegurado que lo hace de broma. "Aún no me he aprendido a pedírselo formalmente", ha confesado el jinete.

Álvaro Muñoz Escassi sorprende a María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi ha sorprendido a la modelo en directo mediante una llamada telefónica. La joven ha dicho que había hablado hacia un momento con él, pero no sabía nada.

"Por vuestra culpa he vuelto a mentir, hacía años que no lo hacía", ha dicho el jinete, que ha tenido que fingir que no sabía nada de la sorpresa.

Álvaro ha confesado que está muy enamorado y feliz. "Es la persona con la que quiero estar toda la vida", ha dicho.

Viendo las imágenes antiguas, creen que están mejor que antes.