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Miguel Ángel Martín, el amigo personal del papa León XIV que consiguió que fuera del Real Madrid

El sumo pontífice es un gran fan del fútbol, pero hay un dato que no sabíamos: un amigo suyo consiguió que hacerle aficionado del Real Madrid. ¡Y en Y ahora Sonsoles nos cuenta cómo!

Real Madrid

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España se vuelca ante la visita del papa León XIV. El sumo pontífice estará en Madrid hasta el martes, después de un fin de semana con una agenda repleta de paradas en la capital, y viajará a Barcelona para continuar con su recorrido.

La visita del papa se ha convertido ya en un evento histórico, que se estima que genere un impacto económico de unos 150 millones de euros. Además, le ha convertido en el primer pontífice en hablar frente a la Cámara de Congreso en Madrid, una parada que ha realizado este lunes por la mañana.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Miguel Ángel Martín, amigo personal del papa León XIV. Ambos se conocieron en Roma, ya que ambos son Agustinos, y conectaron rápidamente. Tanto que este logró que el papa se convirtiera en un gran fan del Real Madrid.

Según nos cuenta, cuando estaban en Roma, León XIV era forofo del club de fútbol de la ciudad, pero Miguel Ángel insistió en que lo mejor era que fuera del Real Madrid. "Cuando veíamos partidos de la Champions también veíamos al Madrid y yo siempre he sido madridista", señala.

Desde aquel momento, cuando le preguntaban al Papa de qué equipo era, la respuesta era siempre la misma: "Soy del Real Madrid por Miguel Ángel". ¡No te pierdas la anécdota en el vídeo de arriba!

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