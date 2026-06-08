PAPA LEÓN XIV EN MADRID
La emoción de Pilar Vidal que ha logrado que el papa León XIV salude ante las cámaras: "¡¿Lo habéis visto?!"
La visita del papa León XIV ha convertido a España en el centro de atención durante estos días, con una agenda que combina actos institucionales, celebraciones religiosas y eventos multitudinarios. Nuestra 'reportera papal' Pilar Vidal ha seguido sus pasos.
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España vive estos días una de las visitas más destacadas del calendario institucional y religioso. El papa León XIV permanecerá en nuestro país hasta el 9 de junio, con una agenda que incluye actos en Madrid antes de desplazarse a Barcelona y concluir su recorrido en las Islas Canarias.
Durante el fin de semana, algunas de los compromisos más destacados del Papa han sido una misa oficiada en Cibeles, su encuentro con Pedro Sánchez o su discurso en el Congreso de los Diputados. Unos hitos históricos en los que la capital se ha volcado por completo.
Pilar Vidal se ha convertido en la 'reportera papal' de Y ahora Sonsoles, siguiendo los pasos de León XIV allá donde va. Hoy, nos ha llevado con ella a la salida del Papa de la Nunciatura Apostólica.
La periodista se ha mostrado tan emocionada, que sus gritos han logrado que el pontífice salude a las cámaras. De hecho, cuando Pilar le ha preguntado si está feliz en España, León XIV ha lanzado un gesto afirmativo. "¡¿Lo habéis visto?!", ha gritado emocionada. Un momento único que hemos podido vivir en directo. ¡No te lo pierdas!
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