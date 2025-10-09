Antena 3 LogoAntena3
Anabel Pantoja rompe su silencio tras el mediático ingreso hospitalario de su hija: "De alguna manera, se ha sentido una víctima"

La sobrina de Isabel Pantoja se pronuncia por primera vez tras ser acusada por presunto maltrato infantil en el podcast de Act2ality. Abel Planelles y Daniela Macarena nos cuentan cómo fue la entrevista.

Anabel Pantoja se ha pronunciado por primera vez acerca de los difíciles meses que ha vivido tanto ella como su pareja David Rodríguez tras ser investigados por presunto maltrato infantil. Todo comenzó cuando su hija Alma fue ingresada en el hospital debido a unas lesiones cuya causa y responsable aún se desconocen.

Mientras la investigación continúa abierta, la sobrina de Isabel Pantoja ha roto su silencio en una entrevista para el podcast de Ac2ality. En ella le ha confesado a los periodistas Abel Planelles y Daniela Macarena lo mucho que ha sufrido por este asunto, pero que cree que "el tiempo pone a cada uno en su sitio".

Abel Planelles y Daniela Macarena aseguran que, pese a las circunstancias, vieron de nuevo a una Anabel divertida y animada. Pese a que no se mostró enfadada, en el podcast admite que ha sentido que ciertos medios han buscado hacerles daño. "De alguna manera se ha sentido una víctima", advierte Planelles

Durante la entrevista, Anabel ha confesado que, pese a que se la ve en un buen momento, los últimos meses le han desgastado tanto que ha pensado incluso en irse de España. ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos han contado en el vídeo de arriba!

